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Происшествия

Пять лет колонии грозит двум пыталовцам за кражу из «Магнита»

Пять лет колонии грозит двум пыталовцам за кражу из «Магнита», сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

Вечером 3 мая обвиняемые, вступив в преступный сговор и воспользовавшись отсутствием внимания со стороны персонала магазина, совершили кражу товаров на 3368 рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Пыталовский районный суд. Санкция п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

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