Взносы на капремонт будут включены в квитанцию Псковэнергосбыта
Счёт на оплату взносов на капитальный ремонт от регоператора - Фонда капремонта Псковской области будет приходить в квитанции от АО «Псковэнергосбыт», сообщили ПАИ в региональном комитете по тарифам и энергетике.
Первый объединённый платёжный документ жители области получат за услуги, оказанные в июне 2025 года.
В одной квитанции будет сразу два QR-кода на оплату: за потреблённую электроэнергию (для южных районов единый платёжный документ за услуги электроснабжения и обращение с ТКО) и взнос на капремонт.
Оплачивать необходимо оба QR-кода.
По вопросам начисления и оплаты коммунальных услуг следует обращаться напрямую к поставщикам этих услуг.
Все реквизиты и контактная информация, как и ранее, будут указаны в объединённом платёжном документе.