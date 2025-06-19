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Общество

Взносы на капремонт будут включены в квитанцию Псковэнергосбыта

Счёт на оплату взносов на капитальный ремонт от регоператора - Фонда капремонта Псковской области будет приходить в квитанции от АО «Псковэнергосбыт», сообщили ПАИ в региональном комитете по тарифам и энергетике.

Первый объединённый платёжный документ жители области получат за услуги, оказанные в июне 2025 года.

В одной квитанции будет сразу два QR-кода на оплату: за потреблённую электроэнергию (для южных районов единый платёжный документ за услуги электроснабжения и обращение с ТКО) и взнос на капремонт.

Оплачивать необходимо оба QR-кода.

По вопросам начисления и оплаты коммунальных услуг следует обращаться напрямую к поставщикам этих услуг.
Все реквизиты и контактная информация, как и ранее, будут указаны в объединённом платёжном документе.

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