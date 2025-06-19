Церковь Рождества Христова XIX века с трудом возрождают в псковской деревне Усадище

13:50, 19 июня 2025, ПАИ

В псковской деревне Усадище местные жители своими силами возрождают церковь Рождества Христова XIX века. Недавно здесь были руины, но благодаря сельчанам церковь постепенно восстанавливается, пишет «Псковская правда».

Согласно клировым ведомостям, каменная церковь Рождества Христова была построена в 1823 году на месте обветшавшего храма. Возводилась святыня по инициативе прихожан и на их средства – традиция, которая возрождается и сегодня. О начале службы в те годы возвещали шесть колоколов, самый крупный из которых, отлитый в Санкт-Петербурге на заводе купца Стуклокина, весил около 720 кг.

В 1930-е годы этот храм большевики обошли стороной. Выстоял он и в годы Великой Отечественной войны. По воспоминаниям очевидцев, богослужения проходили и в 1950-е годы. После смерти священника церковная жизнь постепенно прекратилась. Некоторое время храм использовался для хранения зерна, а затем опустел и превратился в руины.

Теперь его восстановлением занимается депутат сельского поселения Карамышевская волость Михаил Федоров при поддержке местных жителей.

В планах на этот год оштукатурить колокольню и установить двери. Последние уже заказаны за 200 тысяч рублей. Нужны еще окна, но это задача будущего. По оценке специалистов, которые выезжали на место, только на материалы для оштукатуривания объекта снаружи нужно 300 тысяч рублей, а собрано – 100 тысяч. «Мы денег только поднакопим, все подорожает, опять поднакопим – и снова», – рассказал Михаил Федоров.