Ресторан, сапборды и море активностей: вейк-парк в Пскове ждёт новых гостей

17:58, 20 июня 2025, ПАИ

Вейк-парк – это отличное место для приятного времяпрепровождения с друзьями или семьей на выходных. Моменты, проведённые там, каждый запомнит надолго.

Гостям и жителям Пскова предлагают активности на любой вкус: разогнать адреналин и посмеяться над первыми падениями можно на вейкбордах. Самые опытные могут посоревноваться в трюках или показать настоящий мастер-класс новичкам. Для тех, кто хочет поспокойнее, есть вариант расслабиться на сапбордах или катамаранах. Тепло, природа, красота вокруг, друзья рядом – лучше локации для летних фотографий не придумаешь. А детей точно порадует батут на воде под открытым небом.



Фото: Pskov Wake Park



Фото: Pskov Wake Park



Фото: Pskov Wake Park



Фото: Pskov Wake Park



Фото: Pskov Wake Park



Фото: Pskov Wake Park



Фото: Pskov Wake Park



Фото: Pskov Wake Park



Фото: Pskov Wake Park

















Разделить радость победы гости вейк-парка могут с друзьями, сразившись на баскетбольной площадке, за теннисным столом или в настольных играх. После активного отдыха прекрасным вариантом будет устроить пикник на природе или в беседках – пожарить шашлыки на берегу реки. Не хотите тратить время на готовку? Не проблема – именно под этот случай на территории вейк-парка открылся новый атмосферный ресторан «Водный». В меню – ароматный кофе, вкусная домашняя кухня, десерты и детское меню. В нём не только можно перекусить, но и провести мероприятие в конференц-зале или просто полюбоваться видом из панорамного окна.

Помимо основных активностей, гостей вейк-парка ждёт сразу несколько масштабных событий. Это этап всероссийских соревнований по кабельному вейкбордингу и Кубок Псковской области. Спортивные состязания пройдут в конце июля и в конце августа.

Скорее берите друзей и приезжайте за незабываемыми моментами в живописное место, расположенное на улице Яна Райниса, 41б в Пскове.

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