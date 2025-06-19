Концерт под открытым небом «Лавандовая ночь» пройдёт в Пскове 18 июля

17:20, 19 июня 2025, ПАИ

18 июля в 19:00 на террасе отеля «Покровский» начнётся концерт «Лавандовая ночь». Перед слушателями выступят солистка Мариинского театра Мария Баянкина и оркестр под управлением дирижёра Николая Хондзинского, сообщили ПАИ организаторы.

«Покровский» уже семь лет проводит концерты под открытым небом. В афишах – традиционные «Лавандовая ночь», «Золото Вены», в прошлом году впервые прошёл осенний концерт «Бархатные сезоны», организованный совместно с БКЗ областной филармонии.