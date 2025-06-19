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Как организовать безопасный выпускной, объяснили в Роспотребнадзоре

Как организовать безопасный выпускной, объяснили ПАИ в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото: ПАИ

Для проведения выпускных не стоит использовать не приспособленные для этого помещения – вестибюли, учебные кабинеты или школьные спортзалы. Необходимо грамотно подобрать пищеблок, включающий полный набор помещений, холодильное и технологическое оборудование. Вместе с этим важно организовать условия для соблюдения посетителями личной гигиены.

Целесообразно подготовить для праздника лёгкий фуршет. Это пирожные с лёгким кремом, свежие фрукты, овощи, чай, натуральные соки. Не рекомендуется готовить мясные заливные блюда, салаты с майонезом, блины с мясом и творогом, изделия из рубленого мяса и птицы. Для приготовленных блюд важно учитывать температурный режим и срок хранения.

Кроме того, при проведении банкета в помещении не должны находиться посторонние люди.

Напомним, что в конце июня проходят выпускные. Начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев анонсировал проведение общегородского праздника для выпускников, который состоится в конце июня после окончания ЕГЭ.

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