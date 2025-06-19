В Госдуме предложили сделать автоподставу отдельным видом преступления

19:05, 19 июня 2025, ПАИ

Законопроект об уголовной ответственности за автоподставы внесли в Госдуму РФ, сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своём Telegram-канале.

Согласно проекту закона, в УК РФ предлагают ввести статью 163.1, которая предусматривает за умышленное создание ДТП с целью вымогательства лишение свободы до четырёх лет. При совершении преступления группой лиц по предварительному сговору или если действия повлекли тяжкий вред здоровью потерпевшего, срок заключения может составить до семи лет.

Сейчас подобные преступления квалифицируются по статье 159 УК РФ (мошенничество). Авторы законопроекта считают, что автоподставы выходят за рамки простого мошенничества, так как связаны с вымогательством, угрозами и нарушением правил дорожного движения.

По мнению Ярослава Нилова, существующее наказание не является эффективным, а мошенники слишком изобретательны, поэтому уголовное законодательство нужно усовершенствовать.