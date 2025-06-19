Работы по строительству центра культурного развития продолжаются в Лядах Плюсского района

18:00, 19 июня 2025, ПАИ

Работы по строительству центра культурного развития продолжаются в селе Ляды Плюсского района, пишет газета «Плюсский край».

Все инженерные коммуникации уже подвели и установили, по контуру закрывают стены из пеноблоков, завезли металлические балки, в полном объёме завершены все примыкания и закончены работы по устройству наружных стен из газобетона.

Представитель подрядчика отметил, что работы организованы в соответствии с договоренностями и укладываются в график.

30 июня на объекте смонтируют оголовки, балки.

Строительство центра находится на особом контроле у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова, регионального комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору и управления проектной деятельности.