50 нарушений миграционного законодательства выявили в Псковской области

18:06, 19 июня 2025, ПАИ

На территории Псковской области проводится первый этап федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025» в рамках межведомственного взаимодействия с псковскими полицейскими при силовой поддержке сотрудников спецподразделений Росгвардии, сообщили ПАИ в УМВД России по Псковской области.

Целью проведения операции является выявление и пресечение каналов незаконной миграции, деятельности лидеров и участников организованных групп и преступных сообществ, имеющих международные и межрегиональные связи, причастных к организации незаконной миграции.

Сотрудниками подразделений по вопросам миграции совместно с коллегами из управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области и отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову выявлено свыше 50 нарушений миграционного законодательства. Наложены штрафы на сумму более 300 тысяч рублей, а чертыре иностранных гражданина будут возвращены в страны гражданской принадлежности на основании решения об административном выдворении.

Составлено 14 протоколов на работодателей за незаконное использование труда иностранцев. Проверено более 80 мест компактного пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства, объектов строительства.

Кроме того, полицейскими контролируются маршруты возможной транспортировки иностранных граждан, прибывших в нашу страну незаконно.

Установлены три факта фиктивной постановки иностранцев на учёт по месту пребывания, рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 322.2 и 322.3 УК РФ.

На данный момент осуществлено порядка 70 контрольно-надзорных мероприятий. Операция продолжается, добавили в ведомстве.