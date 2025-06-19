Жительница Псковской области осуждена за убийство новорождённого

18:17, 19 июня 2025, ПАИ

Печорский районный суд Псковской области вынес обвинительный приговор в отношении жительницы посёлка Палкино, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьёй 106 УК РФ, сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что жительница Палкино, родив недоношенного жизнеспособного ребёнка, завернула его в кофту, после поместила свёрток в полимерный пакет, лишив ребёнка кислорода, и оставила за занавеской на окне. Умышленно оставив ребёнка в опасном для жизни состоянии, мер для вызова к месту родов медицинских работников или иных лиц для оказания помощи новорождённому и для его передачи в медицинское учреждение женщина не приняла, о факте родов и местонахождении ребёнка в медицинские организации, правоохранительные органы либо иным лицам не сообщила.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребёнка наступила от асфиксии в результате нарушения поступления воздуха в дыхательные пути.

Таким образом, своими умышленными действиями женщина совершила преступление, предусмотренное ст. 106 УК РФ, – убийство матерью новорождённого ребёнка сразу после родов.

Подсудимая вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась.

С учётом всех обстоятельств уголовного дела, личности виновной, смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Учитывая, что подсудимая является матерью троих малолетних детей, которые проживают с ней и находятся на её иждивении, принимая во внимание данные о личности подсудимой, её поведении, условиях жизни её семьи, совокупность других данных, характеризующих подсудимую до и после совершения преступления, суд, соглашаясь с мнением государственного обвинителя, применил положения части 1 статьи 82 УК РФ и отсрочил реальное отбывание наказания до достижения младшим ребёнком четырнадцатилетнего возраста.