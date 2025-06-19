Псковская транспортная прокуратура провела мероприятие на тему безопасности детей на ж/д объектах

20:59, 19 июня 2025, ПАИ

Сотрудники Псковской транспортной прокуратуры совместно с Псковским ЛО МВД России на транспорте и региональным отделением Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Псковской области в школе № 18 в Пскове провели мероприятие по вопросам безопасного поведения несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта, сообщили ПАИ в прокуратуре.

Старший помощник прокурора Екатерина Козлова, инспектор ОДН Псковского ЛО МВД России на транспорте и волонтёр регионального отделения центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в игровой форме рассказали учащимся о безопасном поведении детей на объектах железнодорожного транспорта, о действиях детей в случае, если те потерялись, и о том, как не стать жертвами мошеннических схем, вручили книжные закладки и значки с правилами поведения.

Надзор за исполнением законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних и за соблюдением их прав и законных интересов осуществляется на системной основе.

Так, по результатам проведённой Псковской транспортной прокуратурой проверки исполнения законодательства при обеспечении качества и безопасности пищевых продуктов в деятельности вагона-ресторана, включённого в схему пассажирского поезда, курсирующего по маршруту Псков – Москва и осуществляющего перевозки организованных групп детей, установлены неединичные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Псковский транспортный прокурор внёс представление генеральному директору общества. Кроме того, в отношении юридического и должностного лиц возбудили дела об административных правонарушениях по статье 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов). Ход и результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования контролируются.