Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О правилах ловли рыбы в нерест напомнил эксперт

В период нереста можно использовать только одну удочку с одним крючком, заявил эксперт в области рыболовства и охоты Евгений Латыш в интервью «Радио 1».

Специалист напомнил, что применение сетей в это время считается незаконным и может привести к уголовному преследованию.

«В период нереста достаточно одной удочки и одного крючка. Однако лучше всего воздержаться от рыбалки в это время. Я считаю, что в период нереста рыбалку следует полностью запретить», – заявил эксперт.

По его словам, даже если рыба будет выпущена обратно в водоём, она может получить повреждения. «То, что она попала на крючок и была на воздухе в течение 30 секунд, может негативно сказаться на её состоянии», – подчеркнул Евгений Латыш.

Он выразил надежду, что люди станут более ответственно подходить к рыбалке и охоте, избегая браконьерства и нанесения вреда окружающей среде.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 июня 2025

В Пскове демонтировали самовольно размещённые вывески
19 июня 2025

Борис Елкин: Псков стал частью важного патриотического маршрута
19 июня 2025

Цветочное паломничество: куда в Псковской области отправиться на фотосессию
19 июня 2025

Стобалльница по литературе из Пскова рассказала, как готовилась к ЕГЭ
19 июня 2025

Опубликована праздничная программа Псковского дома молодёжи к 28 июня
19 июня 2025

Две территории благоустроят в Псковском районе по госпрограмме в 2026 году
19 июня 2025

«КаверинкаФест» пройдёт в Пскове 28 июня
19 июня 2025

Вопросы развития местного самоуправления Псковской области обсудили на круглом столе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...