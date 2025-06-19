О правилах ловли рыбы в нерест напомнил эксперт

21:50, 19 июня 2025, ПАИ

В период нереста можно использовать только одну удочку с одним крючком, заявил эксперт в области рыболовства и охоты Евгений Латыш в интервью «Радио 1».

Специалист напомнил, что применение сетей в это время считается незаконным и может привести к уголовному преследованию.

«В период нереста достаточно одной удочки и одного крючка. Однако лучше всего воздержаться от рыбалки в это время. Я считаю, что в период нереста рыбалку следует полностью запретить», – заявил эксперт.

По его словам, даже если рыба будет выпущена обратно в водоём, она может получить повреждения. «То, что она попала на крючок и была на воздухе в течение 30 секунд, может негативно сказаться на её состоянии», – подчеркнул Евгений Латыш.

Он выразил надежду, что люди станут более ответственно подходить к рыбалке и охоте, избегая браконьерства и нанесения вреда окружающей среде.