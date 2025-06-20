Дождливый день сегодня предвещает плохой урожай

07:00, 20 июня 2025, ПАИ

20 июня православная церковь отмечает память мученика Феодота Анкирского, сообщает calend.ru. Он жил в III веке в городе Анкире и содержал гостиницу. Феодот часто беседовал с постояльцами о жизни и вере и своими речами обратил в христианство многих язычников, а многих грешников побудил раскаяться. Во время гонений на христиан гостиница праведника стала убежищем для многих из них; он также посещал мучеников в темницах, утешая, и тайно погребал их тела после кончины. За свою деятельностью Феодот получил дар исцеления недугов.

В то время мученическую смерть от рук гонителей приняли семь святых дев. Одна из них, Текуса, явилась во сне Феодоту и велела ему поднять тела дев со дна озера и похоронить. Он выполнил просьбу мученицы с Божьей помощью: когда мужчина подошел к озеру, поднялся такой ветер, что вода отошла и дно обнажилось. Узнав об этом, нечестивый правитель подверг Феодота истязаниям, а затем и казнил. Однако до последних своих минут святой не отрекался от веры.

В народе считалось, что на Федота (Феодота) можно смело купаться в реках и озерах, не боясь русалок. Говорили, что в этот день святой сидел у воды с острым серпом и если видел русалку, то сразу обрезал ей волосы серпом. А ведь именно в волосах у русалок скрыта вся колдовская сила, поэтому речные девы Федота боялись.

В этот день подмечали приметы: «Святой Федот тепло дает – рожь в золото ведет; святой Федот на дождь поведет – колос тощий нальет». Это означало, что если погода стоит теплая и ясная, то зерно уродится крупным; если же день выдавался дождливым, на хороший урожай можно было не надеяться.

Судили по приметам и о будущей погоде: если гремел гром – ожидали долгого ненастья, а если он к тому же переходил с места на место – это предвещало град и холод.