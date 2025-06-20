В России предложили разрешить участникам СВО бесплатно провозить багаж

09:57, 20 июня 2025, ПАИ

Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минтранс РФ с просьбой разрешить участникам СВО, находящимся в отпуске, бесплатно провозить на авиарейсах багаж и ручную кладь сверх нормы. Об этом пишет РИА Новости.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации и Федеральные авиационные правила в целях предоставления права бесплатного провоза багажа и вещей сверх ручной клади военнослужащим, которые пользуются авиационным транспортом в период отпуска», – написал Гибатдинов в обращении на имя главы Минтранса Романа Старовойта.

Сенатор добавил, что в настоящее время практика свидетельствует о том, что у некоторых авиаперевозчиков есть увеличенные нормативы бесплатного провоза багажа для участников СВО, однако «данные специальные тарифы действуют не единообразно».

Гибатдинов отметил, что участники СВО, возвращающиеся в отпуска, нередко сталкиваются с тем, что «личные вещи, экипировка и обмундирование не укладываются в рамки стандартной ручной клади», поэтому, по его словам, им часто приходится самостоятельно доплачивать за багаж и увеличение нормы ручной клади.

«В целом мы выступаем за то, чтобы на уровне законодательства было закреплено единое правило: при предъявлении отпускного билета участникам СВО предоставлялось право бесплатного провоза багажа и дополнительной ручной клади. В перспективе планируем подготовить соответствующие изменения в законодательство, чтобы устранить правовую неопределенность и гарантировать бойцам это право», – подчеркнул политик.