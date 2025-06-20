Технологии Сбера впервые интегрируют в серийный автомобиль Lada Azimut

12:13, 20 июня 2025, ПАИ

Будущий флагман, автомобиль Lada Azimut станет первой моделью, где установят новую российскую программную платформу для мультимедиа с виртуальным ассистентом под управлением нейросети GigaChat, а также сервисами и решениями от Сбера и других отечественных технологических компаний. Презентацию на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме провели президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Это важная веха сотрудничества Сбера и АвтоВАЗа в сфере цифровизации производства и интеграции высокотехнологичных продуктов в автомобильную продукцию автоконцерна, а также в рамках стратегии развития экосистемы продуктов и сервисов Сбера для автолюбителей.

В автомобилях появятся привычные для миллионов пользователей цифровые сервисы Сбера и компаний-партнёров:

виртуальный ассистент на базе GigaChat , который поможет построить маршруты, совершать звонки, управлять музыкой и системами автомобиля без лишних касаний экрана;

, который поможет построить маршруты, совершать звонки, управлять музыкой и системами автомобиля без лишних касаний экрана; авторизация со Сбер ID даст доступ к расширенному функционалу различных сервисов Сбера и его партнёров;

даст доступ к расширенному функционалу различных сервисов Сбера и его партнёров; сим-профиль от СберМобайла обеспечит работу онлайн-функционала сервисов платформы;

обеспечит работу онлайн-функционала сервисов платформы; навигация по России на картах 2ГИС в офлайн- и онлайн-режимах охватывает более 1 000 городов, отображает актуальную информацию о пробках и парковках, предупреждает о скоростных ограничениях и камерах, дорожных работах и ДТП;

в офлайн- и онлайн-режимах охватывает более 1 000 городов, отображает актуальную информацию о пробках и парковках, предупреждает о скоростных ограничениях и камерах, дорожных работах и ДТП; подписка СберПрайм откроет полный доступ к музыкальному сервису «Звук» – это миллионы треков в HiFi-качестве, подкасты, аудиокниги и раздел для детей;

откроет полный доступ к – это миллионы треков в HiFi-качестве, подкасты, аудиокниги и раздел для детей; онлайн-оплата топлива, не выходя из машины, с помощью сервиса «Заправить авто» , в том числе бонусами Спасибо ;

, в том числе ; дополнительные функции программной платформы включают сервисные напоминания, дублирование навигации и музыки на цифровую панель приборов, поддержку USB, Wi-Fi и Bluetooth, а также управление климат-контролем, подсветкой салона и режимами вождения.

Разработанная специально для новой модели Lada Azimut программная платформа для мультимедиа обеспечит новый уровень комфорта и безопасности водителю и пассажирам. За разработку платформы отвечает технологическая компания Navio. Серийное производство нового кроссовера Lada Azimut запланировано на 2026 год.

«Для Сбера это первый опыт подобного соглашения с автопроизводителем, и нам ещё предстоит решить много сложных задач, чтобы обеспечить международный уровень работы умного помощника на борту. Следующим шагом должно стать подключение к искусственному интеллекту, чтобы, например, умный помощник мог сам вызвать помощь при необходимости или подсказать, что нужно сделать, чтобы машина завелась. Подчеркну, что впервые в России очень бюджетная машина будет иметь весь набор современных сервисов, которые обычно ставят в значительно более дорогие машины. Я благодарю Максима Юрьевича Соколова и всю команду АвтоВАЗа за очень продуктивное сотрудничество и надеюсь, что автомобиль в самое ближайшее время станет доступен всем клиентам АвтоВАЗа», – отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Благодарю Сбер и его партнёров за разработку новой мультимедийной системы, которая, уверен, выведет опыт цифрового взаимодействия с автомобилем на новый уровень. Внедрение системы на новейшем кроссовере Lada Azimut даёт ему ещё больше неоспоримых конкурентных преимуществ за счёт глубокой интеграции сервисов в электронную инфраструктуру автомобиля», – сказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Напомним, что ПМЭФ-2025 начал работу в Санкт-Петербурге 18 июня. Он продлится до 21 июня. Официальная церемония открытия форума состоялась в четверг, 19 июня. На пленарном заседании форума в пятницу, 20 июня, традиционно выступит президент России Владимир Путин.

Отметим, что Петербургский международный экономический форум проходит с 1997 года. За это время его стали называть русским Давосом, проводя аналогию с Давосским экономическим форумом в Швейцарии. За прошедшие годы Петербургский экономический форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Участниками ПМЭФ традиционно являются первые лица и руководители крупных российских и зарубежных компаний, представители органов государственной власти, иностранных официальных делегаций, ведущих мировых СМИ, некоммерческих организаций, экспертного сообщества.

Подтверждая статус ключевой интернациональной дискуссионной площадки, форум в 2025 году вновь стал местом, формирующим глобальное информационное поле. В мероприятиях ПМЭФ принимают участие сотни экспертов и спикеров из разных регионов России и более чем 140 стран мира.

Как проходит XXVIII Петербургский международный экономический форум, читайте в специальном сюжете ПАИ.