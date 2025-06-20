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Общество

Псковская область подписала соглашения о сотрудничестве с Ленинградской областью и Севастополем

На ПМЭФ прошла церемония подписания двухстороннего соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между правительством Ленинградской области и Псковской области. В присутствии губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова подписи под документом поставили губернаторы Михаил Ведерников и Александр Дрозденко.

Фото: ПАИ

Кроме того, на ПМЭФ губернатор Псковской области Михаил Ведерников и губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписали двухстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Псковской области и правительством Севастополя.

Фото: ПАИ

Ранее сообщалось, что делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым принимает участие в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Одно из ключевых событий в сфере экономики и бизнеса проходит с 18 июня в центре «Экспофорум».

В состав региональной делегации также вошли первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова, председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова, гендиректор особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» Павел Соболь и другие.

В рамках деловой программы 20 июня запланированы рабочие встречи и переговоры главы региона с руководителями предприятий и организаций, заинтересованными в реализации различных проектов на территории Псковской области.

Также губернатор примет участие в пленарной сессии, где выступит президент России Владимир Путин. Другие представители официальной делегации Псковской области будут работать на тематических площадках форума.

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