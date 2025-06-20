Псковская область подписала соглашения о сотрудничестве с Ленинградской областью и Севастополем
На ПМЭФ прошла церемония подписания двухстороннего соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между правительством Ленинградской области и Псковской области. В присутствии губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова подписи под документом поставили губернаторы Михаил Ведерников и Александр Дрозденко.
Кроме того, на ПМЭФ губернатор Псковской области Михаил Ведерников и губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписали двухстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Псковской области и правительством Севастополя.
Ранее сообщалось, что делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым принимает участие в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Одно из ключевых событий в сфере экономики и бизнеса проходит с 18 июня в центре «Экспофорум».
В состав региональной делегации также вошли первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова, председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова, гендиректор особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» Павел Соболь и другие.
В рамках деловой программы 20 июня запланированы рабочие встречи и переговоры главы региона с руководителями предприятий и организаций, заинтересованными в реализации различных проектов на территории Псковской области.
Также губернатор примет участие в пленарной сессии, где выступит президент России Владимир Путин. Другие представители официальной делегации Псковской области будут работать на тематических площадках форума.
Как рассчитать необходимые калории и правильный пульс при физнагрузках, посоветовала псковский медик
Андрей Маковский: Решения должны рождаться в диалоге с теми, для кого они предназначены