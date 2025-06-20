Герман Греф: Мы сейчас находимся в ситуации, когда должны изобретать собственное будущее

13:48, 20 июня 2025, ПАИ

Традиционный деловой завтрак Сбера состоялся на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме. В этом году его тема звучала так «Ставки против роста: каким будет ближайший год?». Модератором вновь выступил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Герман Греф рассказал, что, по мнению бизнеса и экспертов, ключевая проблема для развития экономики сегодня – высокая ставка. Второй ограничитель – нехватка и дороговизна рабочей силы, причём как квалифицированной, так и неквалифицированной. Голосование показало, что к этим ограничителям добавляются ещё не самый благоприятный инвестиционный климат, сложности с экспортом и недоступность технологий.

В своём выступлении президент Сбербанка подробно остановился на основных сложностях, с которыми сталкивается российская экономика. Он отметил, что цены на металлы и углеводороды находятся под давлением и падают. Наряду с усложнившейся логистикой это создаёт большую проблему для базовых отраслей. Кроме того, Россия остаётся абсолютным рекордсменом по количеству введённых против неё санкций.

«Наша страна столкнулась с большим набором проблем, которые можно называть идеальным штормом. Высокая ставка сильно давит на рентабельность бизнеса – бизнес меняет свои планы и откладывает инвестиции. И это несёт угрозу экономическому росту не только в текущем году, но и на перспективе двух-трёх лет», – отметил президент Сбербанка.

По мнению Германа Грефа, курс рубля по отношению к доллару сегодня далёк от равновесия – равновесным курсом можно было бы назвать свыше 100 рублей за доллар. И это ощущают на себе все экспортные отрасли и, в первую очередь, бюджет, который сталкивается с дефицитом.

Труд – третий фактор. Экономика может расти только за счёт роста населения или повышения производительности труда. Пока прогноз роста населения не очень хороший. Соответственно, компенсировать этот дефицит можно только за счёт производительности труда. Хорошая новость заключается в том, что экспоненциальное развитие технологий может помочь развитию экономики. И самое главное слово здесь не «развитие», а «экспоненциальное».

«Если сравнить производительность российской экономики и экономик развитых стран, то по разным отраслям мы отстаём от 40 % до четырёх раз. В таких условиях нужно направить все усилия на оптимизацию производительности собственного бизнеса и издержек, на вскрытие тех резервов, которые у каждого из нас есть, на повышение эффективности управления технологиями, в том числе искусственным интеллектом, и на повышение конкуренции, ведь главный двигатель экономики и инноваций – конкурентная среда. Мы видим возможности, которые заложены в этих факторах. И вопрос в том, как нам раскрыть эти факторы и на что всем нам делать ставку», – сказал Герман Греф.

На деловом завтраке присутствовали руководители федеральных и региональных органов власти, главы регионов, депутаты Госдумы РФ, лидеры бизнеса, науки, образования и экспертного сообщества.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подчеркнул, что России важно смотреть в будущее, в колоссальные возможности для роста, которые дают технологии искусственного интеллекта, и рассказал об опыте ОАЭ по развитию этих технологий.

По словам заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака, необходимо снизить зависимость базовых отраслей российской экономики от внешних факторов путём технологического обновления и повышения производительности труда, в том числе с использованием робототехники и искусственного интеллекта.

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган охарактеризовал текущее замедление отечественной экономики как естественный процесс после периода перегрева. Он отметил, что в Банке России отмечают устойчивый тренд снижения инфляции при умеренном темпе кредитования и высокой норме сбережений, что и послужило причиной для снижения ключевой ставки в июне. Однако простое снижение ставки без учёта ограничений физических ресурсов может ускорить рост цен.

Председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков рассказал, что компания «Газпром нефть» успешно перешла от замещения импорта до нефтегазовой техники к производству широкого спектра продукции, включающего компрессоры, турбины, арматуру и двигатели различных типов. Основной акцент следует делать на создании собственных компетенций в области проектирования и изготовления сложных изделий. Для достижения устойчивого роста экономики важно сформировать полноценные технологические экосистемы, объединяющие крупные корпорации и малый бизнес, способный создавать инновационные продукты.

Министр финансов РФ Антон Силуанов обозначил важность сохранения стабильного налогового режима для обеспечения экономической предсказуемости и необходимости координации между бюджетной политикой государства и денежно-кредитными мерами ЦБ. Он отметил, что государство должно минимизировать принятие рискованных финансовых обязательств, активно используя механизмы хеджирования внешних рисков.

В завершение Герман Греф подвёл итоги обсуждения.

«Я хочу поблагодарить всех участников нашего делового завтрака. Очень важно, что у нас нет больших разногласий: все одинаково понимают текущие проблемы. Как известно, экономика – это искусство удовлетворять неограниченные потребности за счёт ограниченных ресурсов. И на всех нас лежит такая задача и ответственность перед обществом за то, как мы свою главную функцию исполняем. Колоссальная проблема связана с неопределённостью. Раньше было просто строить инвестиционные планы, где цена на зерно была предсказуемой на следующие 50 лет. Сегодня мы не можем предсказать на пять дней, что будет происходить на рынке. В этих условиях предсказать будущее невозможно.

Но если ты не можешь предсказать будущее, то изобрети его и реализуй. Мы сейчас находимся в ситуации, когда мы должны изобретать собственное будущее. Если будем плыть по течению, то окажемся не в той точке. Ответы на вопросы лежат всегда в способности проплыть против течения. Есть прекрасная притча, которая очень часто воплощается в ландшафтной архитектуре Японии. Карп каждый день пытался подняться по водопаду в устье реки. Все рыбы пытались это сделать, но никому не удавалось. И вдруг случилось чудо: он поднялся наверх по водопаду. Превратился в дракона и взмыл в небо.

Только огромное количество усилий по воплощению будущего в жизнь может привести к успеху. И макроэкономика, и страна в целом – это объединение всех усилий. Должно быть очень много карпов, чтобы наш дракон под названием Россия взмыл вверх. И я уверен, что только так, открыто обсуждая эти темы и объединяясь в своём желании взмыть вверх и стать ещё одним тигром, ещё одним драконом, мы добьёмся успеха. Я хочу всем сказать огромное спасибо, поблагодарить наших телезрителей и всем пожелать упорства и оптимизма», – заключил президент Сбербанка.

Напомним, что ПМЭФ-2025 начал работу в Санкт-Петербурге 18 июня. Он продлится до 21 июня. Официальная церемония открытия форума состоялась в четверг, 19 июня. На пленарном заседании форума в пятницу, 20 июня, традиционно выступит президент России Владимир Путин.

Отметим, что Петербургский международный экономический форум проходит с 1997 года. За это время его стали называть русским Давосом, проводя аналогию с Давосским экономическим форумом в Швейцарии. За прошедшие годы Петербургский экономический форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Участниками ПМЭФ традиционно являются первые лица и руководители крупных российских и зарубежных компаний, представители органов государственной власти, иностранных официальных делегаций, ведущих мировых СМИ, некоммерческих организаций, экспертного сообщества.

Подтверждая статус ключевой интернациональной дискуссионной площадки, форум в 2025 году вновь стал местом, формирующим глобальное информационное поле. В мероприятиях ПМЭФ принимают участие сотни экспертов и спикеров из разных регионов России и более чем 140 стран мира.

Как проходит XXVIII Петербургский международный экономический форум, читайте в специальном сюжете ПАИ.