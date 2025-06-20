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Общество

Долг по зарплате в миллион рублей выплатили сотрудникам депо в Дно

Долг по зарплате в миллион рублей получили сотрудники локомотивного депо в Дно по требованию Псковской транспортной прокуратуры. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Долг появился из-за того, что 15 работникам предприятия не оплатили труд в выходные и праздничные дни в 2024 году.

Тогда прокурор внес представление руководству депо. В отношении ОАО «РЖД» было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата зарплаты в срок).

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