В России поёт душа: семья Ваулиных рассказала о переезде из ЮАР в родной город

17:20, 23 июня 2025, ПАИ

В России у семьи Ваулиных поёт душа, меньше года назад они переехали в Псков из ЮАР. Мама Анастасия прожила там 30 лет, но в итоге, когда терпеть пропаганду нетрадиционных ценностей стало невыносимо, приняла решение вернуться вместе с детьми в родной город.

«Почему мы должны продолжать жить в той стране, которая так открыто это поддерживает. И в школе тоже многое происходило. Директор школы нам сказал, что, если девочка приходит и говорит, что она хочет идти в мужской туалет, потому что сегодня чувствует себя мальчиком, мы должны обязательно приучить детей, чтобы никто не смеялся, и сопроводить её в туалет», – рассказала Анастасия Ваулина.

Однополые браки, легализация наркотиков – воспитывать детей в стране, где всё перевёрнуто с ног на голову, как рассказывает Анастасия, было уже невозможно. Но и это ещё не всё. «Нам говорили: «Зачем русский учили? Вы здесь, вы местные и идёте в русскую школу». А мне нужен русский язык. И про дедушку с начала СВО открыто говорили, что он фашист», – отметила Анастасия Ваулина.

Псков выбрали не случайно, в этом городе жил дедушка Анастасии – почётный гражданин, военный лётчик, ветеран Великой Отечественной войны. Память о нём семья бережёт с особым трепетом, пойти по его стопам мечтает правнук Иван. Сейчас он занимается в военно-спортивном центре «Воин», а также вдохновляется книгой, написанной дедом.

«Дедушка точно повлиял на меня, мне всегда очень нравилось военное дело и хотелось бы продолжить, пойти по стопам прадедушки. Он был лётчиком, дедушка был лётчиком, и я сам бы хотел им стать. Мне очень запомнился один из его подвигов, когда прадедушка выпрыгнул из горящего самолёта без парашюта и выжил», – поделился Иван Калиц.

В семье Ваулиных любят жизнь, мечтают о будущем и чтут память, уважают культуру, а особенно – литературу. «Сейчас открываю для себя русскую литературу и читаю книгу «Судьба человека». Мне очень нравятся военные произведения – это память и уважение. Они очень точно передают эмоции, как простой русский солдат так много может отдать стране», – подчеркнула Лиза Калиц.

В семье Ваулиных каждый нашёл занятие по душе. Анастасия – учитель, дети ходят в школу и на кружки. Но самое главное, что они обрели Родину.

«Нам здесь очень нравится, прекрасная страна, которую мы полюбили всем сердцем», – сказала Лиза Калиц. Иван Калиц также добавил, что Россия – действительно великая страна, а также сильная и мощная держава, которая помогла обрести дом.