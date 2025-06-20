Комплекс «Дозор-М3» зафиксировал в Пскове автомобили, которые проезжали по детским площадкам
Комплекс «Дозор-М3» 20 июня зафиксировал автомобили, которые проезжали по детским и спортивным площадкам, а также по озеленённым территориям в районе улиц Новосёлов, Инженерной и Западной. Об этом ПАИ сообщили в контрольном управлении администрации Пскова.
В соответствии со статьёй 2.6.1 и с частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ за такие нарушения предусмотрен особый порядок привлечения к ответственности. Если нарушения фиксируются автоматически с помощью специальных устройств, протокол не составляется и решение о наказании принимается без участия владельца автомобиля.
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Фото: контрольное управление администрации Пскова
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Фото: контрольное управление администрации Пскова
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Фото: контрольное управление администрации Пскова
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Фото: контрольное управление администрации Пскова
В настоящее время информацию о нарушениях передали в административную комиссию администрации Пскова для анализа и привлечения владельцев автомобилей к административной ответственности.
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