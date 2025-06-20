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Общество

21 июня в Пскове на час ограничат движение на некоторых улицах

21 июня с 13:25 до 14:25 в Пскове ограничат движение на некоторых улицах. Как сообщили ПАИ в управлении ГАИ Псковской области, это связано с проведением велопарада.

Проезд будет закрыт по улице Гражданской от Октябрьского проспекта до улицы Яна Фабрициуса; по улице Яна Фабрициуса от улицы Гражданской до площади Победы; по улице Кузнецкой от площади Победы до моста имени 50-летия Октября; по улице Юбилейной от моста имени 50-летия Октября до Рижского проспекта; по Рижскому проспекту от улицы Юбилейной до площади Ленина; по улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади; по Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Гражданской; по улице Гражданской от Октябрьского проспекта до улицы Спортивной.

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