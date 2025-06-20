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Спорт

Бесплатные занятия йогой пройдут в Пскове на трёх открытых площадках

21 июня в 10:00 в Пскове на трёх открытых площадках пройдут бесплатные занятия йогой в рамках проекта «Спортивный Псков», сообщили ПАИ в комитете по спорту Псковской области.

При хорошей погоде позаниматься можно будет в Финском парке – на поляне напротив Гремячей башни, в сквере Пограничников на улице Труда и на умной площадке на улице Никольской в парке 300-летия прокуратуры.

Комплекс упражнений рассчитан на все возрастные категории. С собой нужно иметь коврик и бутылку воды.

Ранее о старте проекта объявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Актуальная информация о занятиях, а также об их отмене в случае неблагоприятных погодных условий будет размещаться на сайте ПАИ в этом разделе.

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