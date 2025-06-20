Как в день летнего солнцестояния заложить позитивную программу на ближайшие три месяца: советы астролога

20:31, 20 июня 2025, ПАИ

Астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова рассказывает, как прожить самый энергетически мощный день в году и заложить позитивную программу на ближайшие три месяца.

Мы пересекаем ещё одну кардинальную точку года – день летнего солнцестояния. 21 июня в 05:41 по московскому времени Солнце входит в первый градус Рака. С астрономической точки зрения звезда по имени Солнце максимально освещает Северное полушарие, наступает самый длинный день в году, в наших широтах он будет длиться 17 часов 33 минуты. Если наблюдать за Солнцем с Земли, складывается ощущение, что оно зависло в зените и никуда не движется.

Мы, люди, тоже часть природы и живые организмы, а значит, по максимуму можем зарядиться солнечной энергией (даже с научной точки зрения она источник жизни). Неслучайно в культурах многих народов было принято праздновать день летнего солнцестояния и проводить ритуалы для изобилия, благополучия, будущего хорошего урожая и исполнения желаний. Именно в день летнего солнцестояния наступает энергетически правильный момент для таких действий, и само пространство помогает двигаться в нужном направлении. Вы можете провести любые практики, которые откликаются лично вам. Можно собраться кругом единомышленников, так же позитивно настроенных, как и вы, чтобы получить синергию процесса. Неважно, какой именно теме будет посвящено ваше собрание – ЗОЖ, похудению, активизации бизнеса. Просто вы получаете хорошую возможность раскрутить собственную энергию до максимальных показателей, а потом пустить её на нужные дела. Для подобных целей, кстати, водили хороводы.

Если у вас есть хоть немного свободного времени 21 июня, проведите его на природе, погуляйте по земле босиком, посидите у воды. Особенно чувствительные люди могут попробовать пообниматься с деревьями и посмотреть, как меняется энергетический фон. Отлично, если получится позаниматься спортом или йогой на свежем воздухе. Такие практики придадут усиленный заряд бодрости, шлейф которого будет ощущаться ещё некоторое время (в целом дольше обычного).

Сейчас наступает хороший момент для реализации авторских проектов: до начала июля на небе будут благоприятные конфигурации. Они придадут веры в себя, смелости, нотку здорового авантюризма. У некоторых даже может появиться ощущение моря по колено. На этой волне можно дерзнуть и осуществить то, на что раньше не хватало смелости.

Можно подойти со своей идеей к начальству, поискать инвесторов или партнёров, завязать новые знакомства, вписаться в нетворкинг или влиться в сообщество по интересам.

Сейчас благоприятный момент для того, чтобы получить повышение, расширить бизнес или совершить прорыв в какой-то теме. Главное – не сидеть на месте, а действовать.

Если вы ощущаете, что у вас недостаёт энергии для реализации задуманного, дни вблизи 21 июня как раз помогают восполнить этот ресурс, словно подключиться к розетке. Заодно можно и разобраться, что даёт вам наполненность, а что, напротив, обесточивает. Будет очень полезной практикой на будущее.

Если у вас на повестке дня покупка жилья, наступает благоприятный период для того, чтобы заняться вопросами недвижимости. Также хорошо пойдут все процессы, связанные с ремонтом, с наведением домашнего уюта, с реконструкцией участка, с решением вопросов безопасности жилища, с укреплением семейных и родственных связей. Успевайте сделать максимум в ближайшие три месяца.

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