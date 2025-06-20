Долг России является одним из самых низких в мире
На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) 20 июня президент России Владимир Путин сообщил, что долговая нагрузка в стране остаётся на низком уровне, пишут «Известия».
По словам президента, долг России сейчас один из самых низких в мире. Он также отметил, что попытки западных стран навредить российской экономике могут повлиять на мировые цены.
«Наши противники постоянно ищут способы нанести нам экономический ущерб, но в итоге страдают от этого сами», – сказал президент.
По словам главы государства, Россия становится сильнее в тех областях, где Запад пытается нанести ей ущерб, поскольку основными потребителями являются именно западные страны.
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