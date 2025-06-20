Реконструкцию теплосетей на улицах Рокоссовского и Коммунальной в Пскове планируют завершить в течение месяца

21:50, 20 июня 2025, ПАИ

Масштабную реконструкцию теплосетей на улицах Рокоссовского и Коммунальной в Пскове планируют завершить в течение месяца, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Проект предусматривает демонтаж старых труб, установку новых и благоустройство территории после завершения работ. Также увеличат диаметр сетей. Благодаря этому можно будет подавать в дома больший объём тепла. Как отметил глава города Борис Ёлкин, работы были запланированы давно и начались ещё в прошлом году: изношенность сетей составляла 100 %.

«Важность этого проекта, конечно, колоссальная. Это реконструкция существующих сетей, а также возможность создания новых жилых помещений, квартир в деревне Борисовичи, которые, собственно, питаются от наших котельных на территории города Пскова», – прокомментировал глава Пскова Борис Елкин.

На время проведения работ движение транспорта ограничили: по Коммунальной на личном автомобиле можно проехать только по одной полосе из четырёх. Городские власти просят водителей быть предельно внимательными. Планируется, что уже к 12 июля движение введут в привычный график.