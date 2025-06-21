Вывозить навоз в поле советует сегодня народный календарь

09:48, 21 июня 2025, ПАИ

Фёдор Колодезник наступил по народному календарю сегодня, 21 июня, пишет портал calend.ru.

Память великомученика Феодора Стратилата, который жил в III–IV веках, отмечает в этот день православная церковь. Житие святого рассказывает о пытках, которые Феодор претерпел по приказу гонителя христиан, царя Ликиния. По преданию, святой умер на кресте, а его душу забрали и вознесли на небеса ангелы.

На Руси великомученик Феодор Стратилат почитается как покровитель православного воинства.

Этот день считали своим праздником и колодезники – мастера, которые специализируются на строительстве колодцев. Колодезную воду на Руси всегда наделяли целебными свойствами. В некоторых местах она пользовалась почти таким же почётом, как и святая. По поверью, взятая из семи разных колодцев вода обладает целебными свойствами.

С Федорова дня начиналась и «навозница» – так называли время, когда вывозили навоз в поле. В этой работе, которая прежде не считалась ни чёрной, ни грязной, принимала участие вся семья.