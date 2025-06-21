Пьяного водителя-рецидивиста поймали в Красногородске

14:20, 21 июня 2025, ПАИ

Нетрезвого водителя, который ранее подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, поймали в Красногородске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Вечером 17 июня на улице Советской дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2121. За рулём «Нивы» находился 50-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования влекут за собой наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое наказание – лишение свободы на срок до двух лет.