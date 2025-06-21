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Общество

Пропавшего возле «Электрона» псковича разыскивает полиция

Псковские полицейские продолжают разыскивать Андрея Петрова, пропавшего в Пскове летом 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Пропавшему мужчине 33 года. Он проживал в доме на улице Новосёлов. По имеющимся данным, в последний раз его видели на прибрежной территории вблизи спортивного комплекса «Электрон».

Разыскиваемый ростом около 165 сантиметров, худощавого телосложения, у него русые короткие волосы. Был одет в чёрную куртку фирмы Nike, спортивные штаны и чёрные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 102, 112.

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