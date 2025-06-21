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Культура

Псковичи примут участие в московском фестивале «Театральный бульвар»

Псковичи примут участие в московском фестивале «Театральный бульвар», который пройдёт с 3 по 13 июля. Об этом пишет ТАСС.

Мероприятия пройдут на нескольких площадках в центре города, в том числе в Музейном парке у Политехнического музея и на Чистопрудном бульваре. Открытие фестиваля состоится 3 июля в Музейном парке с премьерой спектакля «Вафельное сердце» с участием актрисы)– уроженки Пскова Юлии Пересильд, которая также является арт-директором мероприятия. В последующие дни на площадке будут представлены постановки театральных коллективов, такие как «Богатыри», «Дядя Степа» и «Сашины сказки», а также организованы музыкальные вечера.

На Чистопрудном бульваре посетителям предложат уличные представления, чтение пьес и выступления молодых поэтов. В Московском музее современного искусства дети смогут попробовать себя в роли актёров театра теней, научиться создавать кукол и работать над аудиопроектами. Также будут показаны спектакли, подготовленные артистами из Архангельска, Пскова и Москвы.

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