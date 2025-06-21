Открыт приём заявок на бесплатные мастер-классы в Псковском доме молодёжи

23:01, 21 июня 2025, ПАИ

Открыт приём заявок на серию бесплатных мастер-классов в Псковском доме молодёжи. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Программа ориентирована на тех, кто увлекается декоративно-прикладным искусством и экологией. Возраст участников – от 14 до 35 лет.

Расписание мероприятий: