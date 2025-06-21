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Общество

Открыт приём заявок на бесплатные мастер-классы в Псковском доме молодёжи

Открыт приём заявок на серию бесплатных мастер-классов в Псковском доме молодёжи. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Программа ориентирована на тех, кто увлекается декоративно-прикладным искусством и экологией. Возраст участников – от 14 до 35 лет.

Расписание мероприятий:

  • 13:00–14:00 – экологический мастер-класс экологического центра «Экопрактика» по росписи шоперов;
  • 14:15–15:45 – мастер-класс мастера ювелирной бижутерии Ольги Шеметовой по созданию броши;
  • 16:00–17:30 – мастер-класс Ольги Шеметовой по изготовлению колье;
  • 17:45–19:00 – мастер-класс арт-пространства «А5 Альпака» по росписи магнитов.
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