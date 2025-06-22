Россиянам объяснили, стоит ли вкладываться в золото

17:10, 22 июня 2025, ПАИ

Стоит ли вкладываться в золото, рассказал агентству «Прайм» научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Научный руководитель отметил, что котировка золота в современном мире очень изменчива, может находиться на высоких позициях, а за короткий промежуток упасть.

По его словам, такой вариант можно рассматривать как сохранение вложение, но не всегда как наращение богатства. Лучше вложить в драгметалл примерно 30 %, подчеркнул эксперт. «Но всё бросать в золото я бы не рекомендовал», – резюмировал Георгий Остапкович.