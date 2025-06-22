В Красногородске открылась выставка экспонатов из зоны СВО

21:23, 22 июня 2025, ПАИ

В Доме культуры Красногородска волонтёры группы «Пыталово своих не бросает!» представили выставку экспонатов из зоны СВО, сообщает газета «Заря».

На выставке представлены гильза снаряда противотанковой пушки «Рапира», гильза заряда гаубицы Д-30, остатки украинского FPV-дрона, сбитого в курском приграничье, хвостовики боеприпасов, сброшенных с коптеров на позиции российских бойцов, осколки боеприпасов с линии ЛБС, украинский FPV-дрон, уничтоженный в Ясинтоватой (ДНР), и многое другое.

Особенность выставки в том, что можно не только трогать экспонатам, но и примерить тяжёлую военную экипировку, сфотографироваться.

Также у всех желающих была возможность пообщаться с представителями волонтёрской группы «Пыталово своих не бросает!», доставляющими гуманитарные грузы от красногородцев в зону СВО, подписать флаг и финансово помочь фронту. Все собранные средства будут направлены на закупку необходимого для фронта и госпиталей.