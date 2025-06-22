«Тема недели»: не зная преград, не боясь ограничений

21:19, 22 июня 2025, ПАИ

ПМЭФ и турпоток в Псковской области, как жить без мобильного интернета, из Бельгии и Австралии – домой, в Псковскую область, наставничество в программе «Герои земли Псковской» – в новом выпуске авторской программы Александра Машкарина «Тема недели»

В эти дни проходит масштабный Петербургский международный экономический форум. Уже традиционно в его рамках состоялось пленарное заседание, на котором выступил президент Владимир Путин. Глава государства сделал сразу несколько важных заявлений, в том числе и о международной повестке дня. Подробнее об этом читайте в телеграм-канале Псковского агентства информации.

НА ПМЭФ работала и делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым. Регион продолжает развивать межрегиональные связи, на площадке форума было подписано сразу несколько соглашений. Так, состоялось подписание трёхстороннего соглашения о развитии туризма между нашей областью, Лениградской и Санкт-Петербургом. Отдельные двусторонние соглашения были подписаны с Лениградской областью и с Севастополем.

Кстати, о туризме. На этой неделе из Москвы пришла хорошая новость: наш регион получит ещё 188 миллионов рублей на развитие модульных гостиниц. В предыдущие два года область уже привлекла на создание таких отелей несколько сотен миллионов рублей и продолжает помогать бизнесу в этом направлении. С учётом постоянного роста турпотока появление новых гостиничных номеров будет совершенно не лишним. В высокий сезон спрос на гостиницы в Псковской области просто ажиотажный!

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На этой неделе жители Псковской области столкнулись с заметными ограничениями использования мобильного интернета. Прямо скажем, в отдельных локациях Пскова и области его просто не было. Невозможно было отправить сообщения в мессенджеры, опубликовать пост в соцсетях, иногда не расплатиться в магазине или в такси – не работали терминалы и приложения, зависимые от мобильного интернета.

Собственно, дело уже привычное: отсутствие интернета в связи с мерами безопасности давно вошло в нашу жизнь. Просто в этот раз это оказалось более заметно. Чтобы не было никаких кривотолков, губернатор Михаил Ведерников несколько раз за последние дни объяснял псковичам, с чем связаны ограничения мобильного интернета.

Безусловно, это, повторю, связано с вопросами безопасности. Глава региона напомнил, что правом регулировать сигнал мобильного интернета или мобильной связи наделены не только руководители регионов – есть спецслужбы: такие полномочия даны им президентом при наличии определённой оперативной информации.

«Защита людей и обеспечение сохранности критически важных объектов инфраструктуры всегда были и остаются нашим приоритетом – это выше личного комфорта и временных неудобств», – отметил Михаил Ведерников.

Так что же делать? Глава региона заверил, что власти не бездействуют. Например, группа специалистов уже работает над выработкой решений, которые позволили бы свести к минимуму неудобства. К слову, публичная точка доступа в интернет появилась в псковском аэропорту. Ещё несколько таких публичных точек доступа в Интернет с помощью Wi-Fi планируется запустить ещё в нескольких локациях Пскова.

Ну а отсутствие мобильного интернета заставляет нас вспомнить некоторые лайфхаки, а по правде говоря, не лайфхаки, а просто слегка подзабытые приёмы.

Например, всегда стоит иметь при себе небольшой запас наличности, чтобы, например, расплатиться в такси или в магазине, если вдруг терминалы оплаты завязаны на использование мобильного интернета или банковское приложение в вашем телефоне «умерло».

Такси можно вызывать не только через приложения, но и по телефону. Кстати, некоторые из них вновь начинают использовать для связи между диспетчерской и таксистами радиосвязь, так что клиент не «потеряется».

Оказались в городе и нужен интернет? Найдите кафе или другое общественное место. Как правило, клиентоориентированный бизнес раздаёт Wi-Fi. Иногда просто надо или зарегистрироваться в нём через «Госуслуги», или авторизоваться с помощью интернет-провайдера.

Собрались в далёкую поездку на машине? Обязательно закачайте на телефон или в ГУ машины офлайн-карты. В дороге может оказаться, что связь глушится, и заранее скачанные карты вас здорово выручат.

Надо скинуть друг другу файлы, фотки, но нет мобильного интернета? Если вы рядом друг с другом, вспоминаем старый добрый Bluetooth и перекидываем файлы с его помощью. А сообщения можно отправить эсэмэской. Такие вот очень простые советы.

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Несколько дней назад ещё одна группа соотечественников получила в Псковской области гражданство России. Паспорта в торжественной обстановке им вручила первый заместитель губернатора Вера Емельянова. География возвратившихся на родину – половина земного шара, от Австралии до Бельгии.

Напомню, что опыт Псковской области в поддержке переселенцев признан одним из лучших в России. Те, кто решаются вернуться в Россию с чужбины, буквально сопровождаются от и до. Плечо помощи им подставляет и комитет по труду и занятости Псковской области, и центр «Соотечественник», и уполномоченный при губернаторе по вопросам миграции.

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К ещё одной важной теме: совсем скоро будут оглашены имена тех ветеранов СВО, которые прошли отбор для обучения в региональной кадровой программе «Герои земли Псковской». Тем временем стало известно, что учебный объём составит более пятисот часов, сама программа будет поделена на четыре учебных модуля. Становятся известными и имена наставников. Например, одним из них станет председатель Псковского областного Собрания, гуру псковской политики Александр Алексеевич Котов.

«Задача же наставников – наполнить теоретические знания практическим содержанием, показать, как их применить в жизни. Мне кажется, будут полезны личные встречи, беседы в режиме «вопрос – ответ». Шаблона не существует, да он и не нужен. Будем искать индивидуальный подход к каждому слушателю», – отметил спикер Собрания.

Напомню, что на участие в программе было подано более 300 заявок участников и ветеранов СВО. Губернатор Михаил Ведерников возглавил общественный совет «Героев земли Псковской» и будет одним из наставников.

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В воскресенье для всей России важная дата – 22 июня, День памяти и скорби. День начала Великой Отечественной войны, в годы которой погибло 28 млн граждан Советского Союза.

В канун этой даты в рамках проекта «Помните» телеканал «Первый Псковский» на парклете «Эфир» (эта новая локация находится рядом с зданием государственного медиахолдинга Псковской области) собрал молодёжь, поисковиков, ветеранов СВО, историков, чтобы всем вместе посмотреть эпизоды всеми любимых фильмов о годах войны и поделиться своими мыслями, переживаниями, найти параллели с нынешним временем.

От некоторых кадров ком в горле, другие заставляли улыбнуться. Но встреча не оставила равнодушным совершенно никого.