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Общество

Россия намерена отменить визы для граждан трёх стран

Россия намерены отменить визы для граждан трёх стран. Речь идёт о Мьянме, Иордании и Бахрейне, пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никиту Кондратьева.

«Будем рады и надеемся на то, что по всем этим странам соглашения будут заключены в 2025 году», - сказал он.

Глава департамента объяснил, что практически финализирован проект соглашения об отмене виз с Мьянмой. «Есть решение правительства на нашем уровне, есть решение правительства Мьянмы. Соответственно, ждем очередную встречу наших лидеров. Я думаю, на Восточном экономическом форуме соглашение с Мьянмой подпишем», - уточнил он.

Также в высокой степени проработки проекты соглашений с Иорданией и Бахрейном. Кроме того, для РФ принципиально важно заключить безвизовое соглашение с Саудовской Аравией и Малайзией. Это позволит увеличить турпоток из этих стран в два-три раз, отметил Кондратьев.

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