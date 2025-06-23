Россия намерена отменить визы для граждан трёх стран

09:26, 23 июня 2025, ПАИ

Россия намерены отменить визы для граждан трёх стран. Речь идёт о Мьянме, Иордании и Бахрейне, пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никиту Кондратьева.

«Будем рады и надеемся на то, что по всем этим странам соглашения будут заключены в 2025 году», - сказал он.

Глава департамента объяснил, что практически финализирован проект соглашения об отмене виз с Мьянмой. «Есть решение правительства на нашем уровне, есть решение правительства Мьянмы. Соответственно, ждем очередную встречу наших лидеров. Я думаю, на Восточном экономическом форуме соглашение с Мьянмой подпишем», - уточнил он.

Также в высокой степени проработки проекты соглашений с Иорданией и Бахрейном. Кроме того, для РФ принципиально важно заключить безвизовое соглашение с Саудовской Аравией и Малайзией. Это позволит увеличить турпоток из этих стран в два-три раз, отметил Кондратьев.