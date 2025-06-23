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Спорт

ФК «Луки-Энергия» прервал серию из шести игр без побед

Футбольный клуб «Луки-Энергия» прервал серию и шести игр без побед, обыграв на своём поле подмосковный «Космос» со счётом 3:2 в матче 13-го тура первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б», передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: Елена Костюкович

В составе великолукского коллектива два гола в этом матче забил центральный защитник Василий Лунёв. Победный гол на счету Данилы Стребцова. Для Лунёва это шестой мяч в нынешнем сезоне.

После проведённого матча «Луки-Энергия» идёт на седьмом месте в турнирной таблице. Следующую встречу великолучане проведут 27 июня на выезде против «Коломны».

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