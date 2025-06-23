Шахматисты Псковской области стали призёрами фестиваля «Господин Великий Новгород»

10:16, 23 июня 2025, ПАИ

Шахматисты Псковской области стали призёрами на турнирах фестиваля «Господин Великий Новгород», который прошёл с 21 по 22 июня. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил руководитель спортивного клуба «Студия шахмат и таврелей Г. Шаранкова» Григорий Шаранков.



Фото: предоставил Григорий Шаранков



Фото: предоставил Григорий Шаранков



Фото: предоставил Григорий Шаранков



Фото: предоставил Григорий Шаранков



Фото: предоставил Григорий Шаранков



Фото: предоставил Григорий Шаранков



Фото: предоставил Григорий Шаранков













В турнире по быстрым шахматам соревновались 114 спортсменов из восьми регионов России. По итогам девяти туров с контролем десять минут и пять секунд добавления на каждый ход победителем турнира стал кандидат в мастера из Пскова Григорий Шаранков с результатом 7,5 очка. Серебро у мастера ФИДЕ из Великих Лук Валентина Власова. Виктор Шапиро из Санкт-Петербурга выиграл бронзу.

Псковские шахматистки отличились в зачёте среди женщин: Вероника Петрова и Анастасия Филиппова заняли второе и третье места соответственно. Также Петрова отметилась в турнире по блицу, завоевав бронзу.

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