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Спорт

Шахматисты Псковской области стали призёрами фестиваля «Господин Великий Новгород»

Шахматисты Псковской области стали призёрами на турнирах фестиваля «Господин Великий Новгород», который прошёл с 21 по 22 июня. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил руководитель спортивного клуба «Студия шахмат и таврелей Г. Шаранкова» Григорий Шаранков.

  • Шахматисты Псковской области стали призёрами фестиваля «Господин Великий Новгород»
    Фото: предоставил Григорий Шаранков
  • Шахматисты Псковской области стали призёрами фестиваля «Господин Великий Новгород»
    Фото: предоставил Григорий Шаранков
  • Шахматисты Псковской области стали призёрами фестиваля «Господин Великий Новгород»
    Фото: предоставил Григорий Шаранков
  • Шахматисты Псковской области стали призёрами фестиваля «Господин Великий Новгород»
    Фото: предоставил Григорий Шаранков
  • Шахматисты Псковской области стали призёрами фестиваля «Господин Великий Новгород»
    Фото: предоставил Григорий Шаранков
  • Шахматисты Псковской области стали призёрами фестиваля «Господин Великий Новгород»
    Фото: предоставил Григорий Шаранков
  • Шахматисты Псковской области стали призёрами фестиваля «Господин Великий Новгород»
    Фото: предоставил Григорий Шаранков

В турнире по быстрым шахматам соревновались 114 спортсменов из восьми регионов России. По итогам девяти туров с контролем десять минут и пять секунд добавления на каждый ход победителем турнира стал кандидат в мастера из Пскова Григорий Шаранков с результатом 7,5 очка. Серебро у мастера ФИДЕ из Великих Лук Валентина Власова. Виктор Шапиро из Санкт-Петербурга выиграл бронзу.

Псковские шахматистки отличились в зачёте среди женщин: Вероника Петрова и Анастасия Филиппова заняли второе и третье места соответственно. Также Петрова отметилась в турнире по блицу, завоевав бронзу.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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