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Спорт

Псковичи стали призёрами международного фестиваля «Невский дракон»

Псковичи стали призёрами международного фестиваля по гребле на лодках «Дракон», который прошёл в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в Псковской федерации гребли на лодках «Дракон».

  • Псковичи стали призёрами международного фестиваля «Невский дракон»
    Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»
  • Псковичи стали призёрами международного фестиваля «Невский дракон»
    Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»
  • Псковичи стали призёрами международного фестиваля «Невский дракон»
    Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»
  • Псковичи стали призёрами международного фестиваля «Невский дракон»
    Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»

В соревнованиях на дистанции шесть километров участвовали 53 десятиместных экипажа из России и Китая. Псковские коллективы заняли второе и седьмое места.

Дистанция пролегала по реке Охте с разворотом по извилистому маршруту.

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Псковичи стали призёрами международного фестиваля «Невский дракон»
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