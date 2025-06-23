Великолукский «Экспресс» вышел в финал Кубка Псковской области по футболу

11:23, 23 июня 2025, ПАИ

Великолукский «Экспресс» вышел в финал Кубка Псковской области по футболу, сообщили ПАИ в региональной федерации футбола.

В ответном полуфинальном матче великолучане на выезде обыграли «Сокол» из Новосокольников – 7:1 и по сумме двух встреч получили путёвку в финал.

Во втором полуфинале встречаются псковские коллективы «Стрела» и «Псков». Первая игра, которая прошла на стадионе «Машиностроитель», завершилась вничью 1:1. В составе «Стрелы» счёт с пенальти открыл Матвей Баловнев. Под занавес встречи «Псков» сравнял счёт усилиями Александра Егорова.

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