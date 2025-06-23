20 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

13:16, 23 июня 2025, ПАИ

20 единиц оружия и 52 патрона изъяли росгвардейцы в Псковской области с 16 по 22 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

На прошлой неделе в регионе провели 47 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили 18 административных правонарушений.

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, пояснили в Росгвардии. Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия, заключили в пресс-службе.