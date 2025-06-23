В Госдуме предложили продлить новогодние праздники с 31 декабря по 11 января

14:23, 23 июня 2025, ПАИ

В Госдуме предложили продлить новогодние праздники с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года. Предложение озвучил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишет ТАСС.

По его словам, уже известно, что 31 декабря 2025 года россияне будут отдыхать, далее новогодние праздники продлятся с 1 по 8 января 2026 года. При этом 8 января выпадает на четверг, а первым в новом году рабочим днем станет пятница, 9 января, после чего опять будет два выходных дня.

«Поэтому у правительства, очевидно, возникает возможность сделать 9 января тоже выходным, что я считаю логичным сделать и предусмотреть это в производственном календаре», – отметил Нилов.

В этом случае новогодние каникулы могут продлиться с 31 декабря по 11 января, а первым рабочим днем 2026 года станет понедельник, 12 января. По мнению депутата, «с учетом нынешнего уровня стресса и тревожности это нужно сделать, чтобы люди могли как следует отдохнуть».

По его мнению, даже если россияне выйдут поработать 9 января, в любом случае этот одинарный рабочий день не будет полноценным – такая ситуация смотивирует людей на то, чтобы взять отпуск за свой счет или просто как-то договориться с начальством, чтобы не выходить на работу.