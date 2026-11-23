«Аванта-Псков» обыграла «Легион» в региональном этапе НХЛ

10:31, 23 ноября 2026, ПАИ

Команда «Аванта-Псков» обыграла «Легион» со счётом 4:2 в регулярном чемпионате регионального этапа Ночной хоккейной лиги в дивизионе «Любитель 40+». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Благодаря этой победе «Аванта-Псков» с шестью очками закрепилась на втором месте в турнирной таблице дивизиона, уступая только «Красному городу», в активе которого пять побед в пяти играх.

Замыкает тройку лидеров великолукская «Чайка», выигравшая на своём льду у псковских «Барсов» со счётом 8:1. На счету великолукского коллектива также шесть очков, и он уступает «Аванте-Псков» только по дополнительным показателям.

В ближайшем матче 29 ноября печорская «Евро-Керамика» сыграет с лидером чемпионата «Красным городом».