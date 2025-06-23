В Псковской области цены в мае выросли меньше, чем в апреле

16:08, 23 июня 2025, ПАИ

Цены в Псковской области в мае 2025 года, по данным Росстата, выросли на 0,77% к апрелю. Годовая инфляция почти не изменилась и составила 10,13%. Это выше, чем в целом по стране (9,88%), сообщили ПАИ в псковском отделении Банка России.

Значительнее всего в мае подорожали услуги. За год темп прироста цен на них был выше инфляции. Цены на продовольствие за месяц выросли меньше, чем на услуги, но их рост за год тоже был существенным. Непродовольственные товары в мае почти не изменились в цене, а за год подорожали умеренно.

С исключением сезонности цены в мае выросли меньше, чем в апреле. Главные причины – укрепление рубля, отразившееся на ценах импортных товаров или произведенных в стране с использованием иностранных компонентов, а также постепенное снижение спроса на товары длительного пользования из-за охлаждения потребительского кредитования.

Годовая инфляция в России в мае продолжила снижаться, но осталась заметно выше цели. Банк России намерен вернуть инфляцию к 4% в 2026 году и удерживать вблизи этого уровня в дальнейшем. Это потребует достаточно длительного сохранения высоких ставок в экономике.