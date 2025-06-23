60 псковичей прошли обследование с жалобами на наличие патологических новообразований кожи

16:13, 23 июня 2025, ПАИ

В день открытых дверей по диагностике новообразований кожи 60 псковичей прошли обследование с жалобами на наличие патологических новообразований кожи, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Всем была проведена дерматоскопия, по медицинским показаниям в четырёх случаях выполнены цитологическое и гистологические исследования клеток кожи, при необходимости будут назначены дополнительные исследования.

Акция была направлена на раннее выявление злокачественных патологий кожи, в том числе и самого опасного вида рака – меланомы.

Летом особенно важно проводить профилактические исследования кожи для раннего выявления и предотвращения онкологических заболеваний.

Важно помнить, чем раньше обнаружено онкологическое заболевание, тем выше вероятность его успешного лечения. Не следует заниматься самолечением и использовать народные средства для лечения новообразований на коже. При любых подозрительных изменениях на коже необходимо немедленно обращаться к врачу.