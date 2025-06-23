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Общество

Псковские курсанты стали лучшими в конкурсе по актуальным проблемам юридической науки

Итоги межвузовского конкурса научных докладов студентов «Актуальные проблемы юридической науки: теория и практика» подвели в Санкт-Петербургском филиале имени В. Б. Бобкова Российской таможенной академии.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Как сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России, победителем в номинации «Теоретико-исторические правовые науки» стала курсант четвёртого курса Псковского филиала Университета ФСИН России Ирина Милица с научной работой «Эволюция законодательных подходов к иным мерам уголовно-правового реагирования в дореволюционный период и советский период».

Курсант выпускного курса Елизавета Бисембаева стала призёром конкурса в этой номинации, представив доклад «Законодательство и практика применения условно-досрочного освобождения в дореволюционной России».

Отметим, что научный руководитель победителя и призёра конкурса – доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала Университета ФСИН России кандидат исторических наук Наталья Патраш.

В научном мероприятии приняли участие обучающиеся Гатчинского государственного университета, Военного института Министерства обороны РФ, Российского государственного университета правосудия имени В. М. Лебедева (Северо-Западный филиал), Ростовского филиала Российской таможенной академии, Санкт-Петербургского института (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), Санкт-Петербургского университета МВД России, Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии.

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