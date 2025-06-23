В общежитии ПсковГУ на Ротной начался ремонт спорткомнаты

16:40, 23 июня 2025, ПАИ

В общежитии ПсковГУ на улице Ротной, 37 начались работы по ремонту спортивной комнаты для занятий физической культурой и спортом в свободное время при поддержке проекта «Кампус здоровья: трансформация студенческих общежитий в зоны здоровья и спорта». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Планируется провести замену пола, расширить пространство и оснастить его новым оборудованием для занятий спортом: беговой дорожкой, велотренажёром, функциональными рамами, свободными весами.

Кроме того, здесь установят диагностическое оборудование: весы с подсчётом индекса массы тела, весы с ростомером, мини-компьютер для транслирования спортивных передач.

Также запланированы ремонт душевых, способствующий обеспечению комфорта и гигиены занятий, и установка площадки для воркаута во внутреннем дворе общежития.

Комната будет открыта для студентов, проживающих в этом общежитии.

Добавим, в общежитии на улице Карла Маркса, 1 проведут аналогичные работы. В общежитиях на улице Воеводы Шуйского, 6 и улице Инженерной, 8 произведут дооснащение спортивных комнат и ремонт душевых.