80-летие отмечает пыталовская газета «Наша жизнь»

17:54, 23 июня 2025, ПАИ

80 лет исполнилось со дня основания газеты «Наша жизнь» Пыталовского муниципального округа, сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

Вера Кондратьева поздравила всех, кто когда-либо работал в газете, – редакторов, журналистов, корреспондентов, практикантов, студентов, и всех, кто и сейчас трудится над созданием каждой страницы. Первый выпуск газеты появился 22 июня 1945 года, и с тех пор издание перенесло немало изменений.

«Сотрудники газеты в течение нескольких десятилетий на своих страницах успешно ведут летопись малой родины, внимательно и чутко относясь к любому событию, происходящему в районе», – отметила глава округа и пожелала дальнейших успехов и творческого вдохновения.

Напомним, что газета «Наша жизнь» входит в состав АНО «Издательский дом «Медиа 60».