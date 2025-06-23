Великолучанин выиграл суд у муниципальных служб

18:27, 23 июня 2025, ПАИ

Житель Великих Лук в городе на своём автомобиле въехал на яму. В результате сумма ущерба составила 117 092 рубля, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Кроме того, автолюбитель понёс расходы на оплату услуг эвакуатора в сумме 2 500 рублей.

МУ «УЖКХ Великие Луки» и ООО «ДСУ» г. Великие Луки в добровольном возмещении материального ущерба, причинённого ДТП, великолучанину отказали. Мужчина подал иск в суд.

В суде представитель дорожно-строительного управления заявил, что в ДТП в большей степени виноват сам водитель, неосторожно решивший двигаться по проезжей части города на автомобиле и не разглядевший ранним зимним утром новую яму на дороге.

Суд удовлетворил исковые требования, взыскав материальный ущерб с МУ «УЖКХ», в иске к ООО «ДСУ» Великие Луки отказал.



