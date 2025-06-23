Пить холодную воду в жару опасно для здоровья, рассказала врач

19:52, 23 июня 2025, ПАИ

Пить холодную воду в жару опасно для здоровья. Об этом «Известиям» 23 июня рассказала врач-терапевт, член центра отраслевой экспертизы Анна Трояник.

«Холодная вода на короткое время создаёт ощущение свежести, но затем организм начинает компенсировать резкое охлаждение, активизируя выработку тепла», – объяснила Анна Трояник.

Холодные напитки также вызывают сужение сосудов и нарушают естественное потоотделение, что может привести к дополнительному перегреву организма.

В отличие от холодных напитков, горячий чай работает в гармонии с физиологией. Он стимулирует потоотделение, и при испарении пота организм эффективно охлаждается. Исследования показывают, что напиток температурой 50–60 градусов улучшает микроциркуляцию крови, нормализует давление и помогает поддерживать баланс электролитов, что особенно важно в условиях жары, когда организм теряет влагу и минералы.

Горячий чай также содержит антиоксиданты и танины, которых нет в обычной горячей воде. Зелёный и белый чай особенно хороши в жару, так как они мягко тонизируют, не перегружая нервную систему. Эксперт рекомендует пить чай медленно, маленькими глотками, добавляя натуральные усилители, такие как мята или имбирь, которые улучшают терморегуляцию и пищеварение.

«Горячий чай в жаркую погоду – это не просто традиция, а физиологически обоснованный способ помочь организму адаптироваться к жаре. Он способствует охлаждению за счёт естественных механизмов терморегуляции, мягко тонизирует и помогает поддерживать водный баланс без лишней нагрузки на организм», – сказала Анна Трояник.