24-26 июня часть объектов Псковского музея будет закрыта для туристов

09:43, 24 июня 2025, ПАИ

24-26 июня часть объектов Псковского музея будет закрыта для туристов в связи с санитарными днями, сообщили ПАИ в учреждении.

24 июня будут закрыты: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; главное здание Псковского музея-заповедника; картинная галерея Псковского музея-заповедника; Поганкины палаты; Приказная палата Псковского кремля; Власьевская башня; Плоская башня; Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского; Музей-квартира В. И. Ленина; Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова; Музей-усадьба М. П. Мусоргского; Музей-усадьба С. В. Ковалевской; Музей истории города Печоры.

25 июня – Двор Постникова; Палаты у Сокольей башни. 26 июня – Варлаамовская и Высокая башни.