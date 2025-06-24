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Происшествия

Похитительницу спиртного и продуктов задержали росгвардейцы в Великих Луках

Подозреваемую в краже из магазина задержали росгвардейцы в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

23 июня около 15:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Матвея Кузьмина сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 27-летнюю великолучанку, которая похитила из торгового зала спиртное и продукты.

По факту хищения проводится проверка, уточнили в пресс-службе.

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